13 серпня 2021 року відбулася зустріч Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччини Анкою Фельдгузен.
У фокусі обговорення – інтеграція української інфраструктури в європейський простір, залучення інвестицій в портову інфраструктуру, управління водними шляхами, а також реформування АТ «Укрзалізниця» відповідно до рекомендації OECD.
Анка Фельдгузен відзначила ініціативи команди Міністерства у напрямі реформування системи безпеки на транспорті та діджиталізації державних сервісів у інфраструктурі.
Сторони привітали успіх останніх двох місяців щодо розширення співпраці між залізничними компаніями двох країн.
«Сьогодні між Укрзалізницею та DB Engineering&Consulting GmbH підписано договір про надання консультаційних послуг у напрямі створення стратегії енергоменеджменту АТ «Укрзалізниця».
Стратегія енергоменеджменту буде розроблена за грантові кошти ЄБРР. Надалі ми плануємо поглибити співпрацю із DB, адже німецька залізниця вже пройшла шлях євроінтеграції та трансформації, на початку якого зараз знаходиться Україна», – коментує Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Нагадаємо, що підвищення енергоефективності є пріоритетом для АТ «Укрзалізниця». Зокрема, команда Міністерства та УЗ ініціювали масштабні проекти електрифікації колій та оптимізації закупівель електроенергії напряму від виробника – ДП «Енергоатом».