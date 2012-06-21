У горах на Закарпатті нині частіше, ніж туристів, зустрінеш місцевих збирачів дикорослих рослин. Друга половина липня і майже весь серпень — це час чорниці. Руки й одяг тих, хто повертається з угідь, де вона росте, забарвлені в чорне. Цю рослину в краї за Карпатами називають яфиною. Тож наслідуючи Максима Рильського, який писав: «Яблука доспіли, яблука червоні», місцеві можуть тепер сказати по-своєму: «Яфини доспіли, і вони вже чорні, вирушай у гори, час цей не проспи!»