Україна і Польща домовились збудувати транскордонний трубопровід, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту міста Гданськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляєпресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що відповідний меморандум підписали Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство сільського господарства та розвитку села Республіки Польща, а також Міністерство інфраструктури Республіки Польща.

Найближчим часом Україна і Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу та двох терміналів.

Згідно з даними Мінагрополітики, до початку повномасштабного вторгнення українська соняшникова олія експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі(37%), Південно–Східній Азії (29%) та Азії (14,9%).

Нагадаємо, Україна у серпні 2022 року експортувала 4,5 млн т аграрної продукції: 1,5 млн т через розблоковані морські порти та 3 млн т залізницею, автомобільним транспортом, а також через порти Дунаю.