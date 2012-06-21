Надзвичайний і Повноважний посол України в США Валерій Чалий зустрівся з главою NASA Джимом Брайденстайном. Керівник NASA подякував Україні за підтримку комічних програм США і запропонував Валерію Чалому розглянути можливість спільного освоєння Місяця.
Нагадаємо, навесні 2016 року було створено українсько-американську робочу групу з питання співпраці в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях. В рамках цієї групи США і Україна можуть тісно взаємодіяти з різних космічних програм.
Робоча група вже реалізувала успішний проект «Антарес», в рамках якого було проведено удосконалення ракети-носія для запуску безпілотних вантажних космічних кораблів.