Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко та Федеральний міністр праці та економіки Республіки Австрія Мартін Кохер підписали Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проектів. Підписання угоди відбулось в неділю, 4 вересня, у Кракові під час візиту Юлії Свириденко до Польщі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Напад рф - це атака не лише на Україну, а й на всю європейську систему, тому відновлення нашої держави має бути спільною справою. Ми вдячні нашим австрійським партнерам за готовність брати активну участь у відбудові України та інвестувати в її розвиток. Сподіваємося, що підписана сьогодні угода про економічне співробітництво дозволить нам започаткувати низку важливих проектів, зокрема, в сфері охорони здоров'я. Серед першочергових - будівництво та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" і сучасної університетської клініки у Києві, а також створення Національного реабілітаційного центру у Львові. Орієнтовна вартість цих проектів складатиме понад 500 млн євро», - повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, для реалізації зазначених проектів буде залучене пов’язане пільгове довгострокове фінансування під гарантії європейських експортних кредитних агенцій. Очікується, що ефективна ставка залучення коштів не перевищить 3% річних, а термін запозичення складатиме до 14 років. Таке пільгове цільове фінансування соціально-значущих проектів є хорошою альтернативою та доповненням до більш дорогих та короткострокових зобов’язань, що зазвичай запозичуються для поповнення обігових коштів державного бюджету.

Відповідно до Угоди про економічне співробітництво у розвитку проектів, уряди України та Австрії домовились про:

• використання економічного потенціалу для зміцнення двосторонніх економічних відносин;

• сприяння розвитку сучасної соціальної та навчальної інфраструктури, зокрема розвитку мережі сучасних медичних та професійно-технічних навчальних закладів;

• сприяння розвитку ринку страхової медицини в Україні;

• активізацію двосторонніх економічних відносин, у сфері інвестицій, інновацій та реалізації економічних проектів, особливо в галузі медичних технологій та закладів охорони здоров’я, але не обмежуючись ними.

Перший віце-прем'єр-міністр також висловила вдячність австрійським партнерам за фінансову і гуманітарну допомогу Україні та за ініціативу Австрії взяти шефство у відбудові Запорізької області, яка потребує розмінування території, відновлення житлової, освітньої, медичної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства, зруйнованих під час війни.