Україна й Австрія посилять співпрацю у сфері охорони здоровʼя. Про це йшла мова під час робочої зустрічі Міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка з Тимчасово повіреним у справах Посольства Австрії Арадом Бенкьо. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, обговорили якнайшвидшу реалізацію проектів у сфері охорони здоров’я в рамках угоди між урядами України та Австрії про економічне співробітництво, яка наразі у процесі підготовки до підписання.

«Вдячний Австрії за численну гуманітарну допомогу, яку отримує наша медична сфера від цієї країни з перших днів повномасштабної війни з рф. Це важлива й актуальна підтримка за різними напрямами, якої так потребує Україна зараз, в умовах війни. Сподіваюся, що наша співпраця у сфері охорони здоровʼя поглиблюватиметься й надалі», – зазначив Віктор Ляшко.

Під час зустрічі Міністр запропонував країні-партнеру долучитися до інвестицій у відбудову медичної інфраструктури та розглянути питання щодо локалізації фармацевтичного виробництва на території України.

Окремо сторони обговорили питання співпраці у напрямку медичної евакуації поранених та важкохворих українців, зокрема, йшлося про збільшення кількості українських пацієнтів, які зможуть отримувати лікування у клініках Австрії.

Нагадаємо, що медична евакуація українських пацієнтів на лікування та/або реабілітацію за кордон відбувається майже щодня.