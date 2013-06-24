Посольство Китаю влаштувало зустріч з нагоди тридцятиріччя китайсько-українських дипломатичних відносин. Про це повыдомляє Укрінформ.

Захід розпочався демонстрації виставки «Нова епоха, нові перспективи»: так посол КНР Фань Сяньжун відзначив, що Китай був однією з перших держав у світі, які встановили дипломатичні звʼязки з Україною.

«Протягом 30 років відносини двох держав постійно виходять на нові рівні розвитку, а сфери співпраці невпинно поглиблюються та розширюються. Дві держави стали важливими стратегічними партнерами», - заявив він.

Дипломат зауважив, що китайська сторона надає великого значення активним зусиллям Президента Володимира Зеленського, спрямованим на зміцнення відносин з Китаєм.

«Україна – це друг та партнер Китаю. Народи двох держав завжди були дружніми один до одного. Ми маємо всі умови для досягнення ще більших успіхів у розвитку двосторонніх відносин. Прекрасні перспективи китайсько-українських відносин відкриваються перед нами вже зараз», - запевнив Фань Сяньжун.

«Всі 30 років від моменту встановлення дипломатичних відносин українсько-китайські звʼязки постійно розвиваються у стійкій, взаємовигідній співпраці, що повністю відповідає сутності всебічного, стратегічного партнерства між нашими країнами», - наголосив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у листі, який зачитав міністр КМУ Олег Немчінов.

Зі зверненнями також виступили голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія та заступник міністра закордонних справ (CDTO) Дмитро Сенік.

Нагадаємо: Україна та Китай встановили дипломатичні відносини 4 січня 1992 року.

Як повідомлялося, 4 січня посол Китаю в Україні заявив, що між Китаєм та Україною не існує суттєвих суперечностей та конфліктів.