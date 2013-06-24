Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та Єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс відвідали лабораторію моніторингу вод Північного регіону. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Міністра, раніше тут панували радянські методики й застаріле обладнання. Коли Україна підписала Асоціацію з Євросоюзом, зобов’язалися провести реформу сфери моніторингу води. Євросоюз профінансував 400 тис. євро на обладнання та навчання для спеціалістів цієї лабораторії. 9 млн гривень надано з українського бюджету. Сьогодні це - одна з чотирьох найкращих лабораторій в Україні. За словами дослідників, якість води у регіоні не погіршилася, незважаючи на бойові дії.

Експерти Євросоюзу кажуть, Україна виконала вимоги до облаштування лабораторії найкраще серед країн-учасників Східного партнерства.