Заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі пацієнти із COVID-19 не мають проблем із отриманням медичної допомоги чи доступом до ліків у відносно безпечних регіонах країни. Як повідомляє Урядовий портал, про це він заявив в ефірі «Радіо НВ».

«Зараз у лікарнях перебуває близько 1500 пацієнтів із діагнозом “Коронавірусна хвороба”. Але йдеться про ті лікарні, які розташовані у відносно безпечних регіонах. За останні два тижні госпіталізація зменшилася майже на 5%. Тобто тут відчувається фактор сезонності. Для лікування цих пацієнтів абсолютно вистачає і ліжок, і лікарів. Тому що ми маємо резерв набагато більший. Також ми маємо адекватні потужності по кисню для тих, хто цього потребує», – зазначив Ігор Кузін.

Він також наголосив, що Україна забезпечена новітніми препаратами проти цього захворювання. Зокрема, йдеться про ліки прямої дії. Вже зараз між закладами охорони здоров’я розвозяться 50 тисяч цього препарату. Невдовзі до України надійде ще 110 тисяч.

Головний державний санітарний лікар також пояснив, чому в умовах повномасштабної війни неможливо побачити реальну ситуацію з коронавірусною хворобою. У першу чергу це пов’язано із зменшенням кількості проведених тестів, адже у деяких регіонах їх неможливо зробити з огляду на безпекову ситуацію. Також зараз фіксується зменшення бажання серед пацієнтів звертатися до лікарів із симптомами вірусного захворювання.

«Проте, як і раніше, безоплатне тестування проводиться. Зараз є в надлишку швидкі та ПЛР тести для проведення таких досліджень на всіх рівнях. Протоколи не змінювались, а це означає, що навіть будь-які ознаки вірусного захворювання підлягають безоплатному тестуванню на ковід. Це може бути як тестування методом ПЛР, так і експрес-тест у сімейного лікаря», – підсумував Ігор Кузін.