У вівторок, 13 липня, відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка із віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем.

Під час зустрічі сторони обговорили результати і перспективи співпраці України з Єврокомісією у впровадженні реформ енергетичного сектору.

Герман Галущенко наголосив на тому, що пріоритетним завданням для Міненерго і України є синхронізація української електроенергетичної системи з європейською енергетичною системою ENTSO-E. Досягнення цієї мети, за словами міністра, буде корисним і для України і для Європи у контексті розвитку ринків електроенергії та посиленні енергетичної безпеки.

«Я високо ціную персональну роль пана Шевчовича у тристоронніх переговорах щодо вирішення газових проблем з Росією. Це був значний внесок у зміцнення енергетичної безпеки України. Радий, що Україна має такого надійного друга і зараз, під час інтеграції України в ENTSO-E», - наголосив Герман Галущенко.

Марош Шевчович, у свою чергу, підтвердив, що Україна може розраховувати і на подальше сприяння Єврокомісії у проведенні реформ в енергетичній галузі, а також на політичну підтримку у питанні синхронізації з ENTSO-E.