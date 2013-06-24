Під час польсько-українського енергетичного форуму українські та польські урядовці, представники бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою, напрацювали практичні рішення щодо подолання кризи, що склалася на паливному ринку України.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

Зазначається, що після того, як росія планомірно атакувала паливну інфраструктуру України, знищивши Кременчуцький НПЗ та низку великих нафтобаз, питання постачання пального набуло оперативного та предметного вирішення.

«Зараз Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Натомість за останній місяць обсяг надходжень ледве склав 60 тисяч тонн. В рамках форуму учасники змогли знайти практичні рішення для збільшення об’єму поставок у найближчий час», - йдеться в повідомленні.

Перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що є потенційна можливість долучення до Польського ресурсу нафтопродуктів із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу.

«У ході форуму з польськими колегами ми отримали чітке розуміння, як можна отримати додаткові об’єми від польських трейдерів. Крім того, віднайшли технічні можливості для збільшення перевалки необхідних об’ємів, і вже маємо підтвердження від однієї з провідних польських компаній PERN SA щодо додаткових потужностей.

Також, для збільшення відвантажень синхронізували графіки роботи нашої АТ «Укрзалізниці» та польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання», – зазначила Свириденко.

За її словами, ці кроки дозволять вже найближчим часом доставляти паливні ресурси швидше, що призведе до зменшення черг на українських АЗС.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України назвав причинами дефіциту пального в Україні припинення роботи Кременчуцького НПЗ і блокування морських портів.

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проблему дефіциту пального в Україні буде розв’язано найближчими днями.