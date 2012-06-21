Україна може вийти з "зеленого" рівня епідемічної небезпеки першого тижня вересня у зв'язку зі зростанням коефіцієнта виявлення випадків захворюваності на COVID-19, вважають експерти Київської школи економіки (KSE).

"Коефіцієнт виявлення випадків в Україні наближається до граничного значення в 4%, і якщо протягом принаймні трьох днів перетне цю позначку, можна буде говорити про вихід України із "зеленого" рівня епідемічної небезпеки. Відповідно, регіони будуть розподілені за рівнем епідемічної небезпеки, відповідно до яких буде посилено обмеження. "Жовті" та "помаранчеві" рівні є вже доволі близько за значенням для кожного регіону", - повідомляється на сайті KSE в четвер.

У KSE зазначають, що в шести регіонах, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях, коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%. Цим регіонам слід значно збільшити рівень тестування і контроль над ізоляцією.

Регіоном-антилідером за рівнем захворюваності стала Чернівецька область. Рівень госпіталізації там удвічі-тричі перевищує середній рівень у країні, а контроль за ситуацією вдвічі гірший за середній показник в Україні.

Водночас експерти повідомляють, що поточна ситуація в країні залишається контрольованою, а тижневе зростання госпіталізацій уповільнюється. Після зростання Україна показує невеликий тренд на спадання, що зумовлено святковими вихідними днями. "На 8% зростає кількість нових виявлених випадків за тиждень, госпіталізації незначно спали на 2% через вплив вихідних днів. Показовим залишається співвідношення між кількістю госпіталізованих і виписок, що впливає на навантаження на систему охорони здоров'я і зайнятість ресурсів. Зайнятість продовжує збільшуватися - помітний стрибок у завантаженості реанімаційних ліжок, що також може бути спричинено фактором вихідних днів", - наголошується в повідомленні.

За словами експертів, у зв'язку зі святами також впали темпи вакцинації.