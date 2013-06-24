Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина взяла участь у заході «Торгівля жінками та дівчатами з метою сексуальної експлуатації: Реагування на виклики запобігання та захисту в контексті війни в Україні» 23 вересня на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час заходу обговорювали питання захисту жінок та дівчат, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи, а саме запобігання та протидію випадкам сексуальної експлуатації, незаконного усиновлення та насильства.

Віце-прем’єр-міністр наголосила, що введення в дію Директиви ЄС про тимчасовий захист разом із безвізовим в’їздом для українців значно знизило ризики торгівлі людьми. Українці мають легальний в’їзд та статус у ЄС, доступ до гуманітарної допомоги, працевлаштування та основних соціальних послуг. «Однак зважаючи на велику кількість громадян, які змушені були залишити свої домівки, ми усвідомлюємо серйозність проблеми. Особливу увагу слід звернути на діяльність в Інтернеті. У той час як багато українців шукають підтримки та інформації в соцмережах, злочинці використовують їх для вербування жертв», - зазначила Віце-прем'єр-міністр в онлайн-включені.

Ольга Стефанішина підкреслила, що ще до початку повномасштабної війни Україна була інтегрована в європейські механізми запобігання торгівлі людьми, а сьогодні інтенсифікує співпрацю з інституціями ЄС з протидії подібним злочинам.

«Вже маємо досвід проведення спільних перевірок щодо випадків торгівлі людьми. Розглядаємо можливість направлення співробітників Нацполіції України до країн ЄС з найбільшою кількістю українців для запобігання протиправній діяльності. Міжнародне правоохоронне співробітництво відіграє ключову роль,» - підкреслила Віце-прем'єр-міністр, закликавши держави-члени ЄС далі розширювати співпрацю з правоохоронними та міграційними органами України.

«За останній місяць, відколи Україна приєдналась до Європейської міграційної мережі, ми вже отримали велику кількість актуальної достовірної інформації, напрацьованої мережею щодо ситуації з питань міграції та притулку в державах-членах», - сказала Віце-прем'єр-міністр.

Ольга Стефанішина зауважила на необхідності реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, яка включає всі ключові елементи національної політики для попередження злочинів торгівлі людьми та надання постраждалим усієї необхідної підтримки.

Особливу увагу під час заходу приділили питанню насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій України до росії. Віце-прем'єр-міністр наголосила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають на території російської федерації без можливості повернутись додому, а їхні рідні - встановити з ними зв'язок. «Сьогодні як ніколи важливо використати всі наявні міжнародні інструменти захисту основоположних прав людини й подвоїти наші спільні зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українських громадян.», - додала Ольга Стефанішина.

Захід було організовано Міністерством закордонних справ Швеції, ОБСЄ, Делегацією ЄС при ООН, Місією Франції при ООН, а також Офісом спецпредставниці Генерального секретаря ООН із питань сексуального насильства в умовах конфліктів.