Українська сторона найближчим часом очікує від адміністрації Президента США Джозефа Байдена підтвердження точної дати візиту в США Президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами в рамках форуму «Україна 30. Міжнародна політика», повідомляє Укрінформ.

«Ще дати невідомі. Нам було запропоновано кінець липня, але ми ще не отримали конкретних днів, коли цей візит відбудеться. Втім, ми чекаємо на підтвердження дати вже незабаром, і американська адміністрація вже активно з нами працює над підготовкою цього візиту», - сказав Кулеба.

Він додав, що у центрі уваги зустрічі лідерів України і США будуть питання безпеки, «тобто нормандський формат, Донбас, Крим», а також питання американських інвестицій в Україну, розвиток торгівлі між країнами та реформи в Україні.

Глава української дипломатії зазначив, що, окрім зустрічі з адміністрацією США, заплановано ще багато інших заходів, зокрема контакти по лінії МВФ, зустрічі з українською громадою та американським бізнесом, тому що це буде «не просто візит до Президента Байдена, це візит у США в широкому сенс».

Як повідомлялось, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 11 червня повідомив, що зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки у Вашингтоні відбудеться наприкінці липня.