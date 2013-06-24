Україна завершила процедуру виходу з Угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності незалежних держав. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України. Це одна з ініціатив, які мають на меті позбутися навіть формальних зв’язків з країною-агресором та її «міньйоном». Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Будь-яку співпрацю з росією та білоруссю в рамках зазначеної угоди Укрзалізниця припинила 24 лютого 2022 року, з перших хвилин повномасштабного вторгнення російської федерації. Жодного обміну інформацією між залізничними адміністраціями України та росії відтоді не здійснювалося. Крім того, наприкінці лютого 2022 року українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російськими залізницями.

Крім України до ради входять Азербайджан, росія, білорусь, Таджикистан, Вірменія, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан та Молдова. Координаційні органи, створені цією угодою, знаходиться на території країни-агресора — у москві, а головою без обмеження терміну є генеральний директор ВАТ «російські залізниці».

У рамках зазначеної угоди країни-учасники мали б координувати експлуатаційну діяльність залізниць, розробку нормативних актів, що регламентують організацію перевезень вантажів та пасажирів. Також рада мала б здійснювати облік залізничного рухомого складу та постійний інформаційний обмін між системами України та росії.