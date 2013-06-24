Швейцарська благодійна асоціація Free Ukraine завершує спільний з Міністерством охорони здоров’я України гуманітарний проект з розбудови національної системи медицини катастроф. Про це повідомляє Урядовий портал.

Останні 26 зі 100 нових автомобілів швидкої допомоги на базі Toyota Land Cruiser J78, що мають повну комплектацію та необхідне медичне обладнання, були передані 21 лютого. Ця партія придбана та передана Free Ukraine за фінансової підтримки міжнародних партнерів: Canada-Ukraine Foundation – 11 авто, компанія AstraZeneca — 5 авто та посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Free Ukraine — 10 авто.

Нові автомобілі — унікальні повнопривідні позашляховики Toyota Land Cruiser J78 створені для роботи у складних умовах та мають високу прохідність. Вони прості в технічному обслуговувані, мають великий паливний бак, у зв’язку з чим не потребують дозаправляння у межах 1000 кілометрів. Дизельний двигун та відсутність складної електроніки роблять їх надійними у використанні. Завдяки високому кліренсу ці автомобілі допоможуть дістатися бездоріжжям до віддалених районів для надання екстреної медичної допомоги.

«Ми здійснили цей проект завдяки відданості та спільним зусиллям наших партнерів. Ці 100 високопрохідних авто посилюють можливості екстреної медицини та медицини катастроф і вже зараз щоденно рятують життя», — говорить президент асоціації Free Ukraine Ганна Лисенко.

«Станом на зараз окупанти знищили, пошкодили, захопили понад 560 автомобілів швидкої допомоги. Тим часом обстріли медзакладів та «швидких» тривають. Вчасно доїхати на виклик, доправити пораненого до лікарні, надаючи йому необхідну медичну допомогу дорогою, — це врятувати чиєсь життя. Тому реанімобілі, евакуаційний транспорт — одна з першочергових потреб! Дякуємо за них!» — зазначає заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Загалом проект на 100 нових автомобілів профінансовано Free Ukraine у партнерстві з міжнародними організаціями: посольством України в Сполученому Королівстві Великої Британії, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Міністерством закордонних справ і в справах Співдружності націй Великої Британії, благодійними організаціями British-Ukrainian Aid, Aide Médicale et Caritative France-Ukraine, Yellowblue Force Foundation, Canada-Ukraine Foundation та компанією AstraZeneca за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

Проект також мав пріоритетну увагу з боку посольства України в Швейцарії в межах зростальної співпраці у гуманітарному напрямі між урядами України та Швейцарії.

Довідково

Благодійна асоціація Free Ukraine, заснована у 2014 році, базується у Женеві, Швейцарія. Ця некомерційна організація об’єднує українську діаспору, а також представників інших національностей у Швейцарії та за кордоном, які прагнуть підтримати Україну та докладають зусиль, щоб зробити країну безпечною для життя і здоров’я людей. З початку війни Free Ukraine передала Україні понад 200 автомобілів швидкої допомоги та евакуаційних автомобілів. За підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій улітку 2022 року Free Ukraine запустила новий мобільний застосунок MineFree (minefree.info), який надає громадянам доступ до актуальних інтерактивних мап з відомими вибухонебезпечними зонами та містить навчальні матеріали з мінної небезпеки.