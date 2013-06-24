Україна отримала 1,3 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду в рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI). Кошти будуть направлені на фінансування першочергових видатків державного бюджету. Про це повідомляє Урядовий портал.

7 жовтня 2022 року Рада виконавчих директорів МВФ прийняла рішення про виділення коштів у розмірі 50% від квоти України в рамках RFI, а саме - 1 005,9 млн СПЗ.

Україна змогла отримати додаткові кошти завдяки розширенню Інструменту швидкого фінансування (RFI), яке було прийнято 30 вересня 2022 року Радою виконавчих директорів Фонду.

«Щиро вдячний команді Міжнародного валютного фонду за підтримку України під час повномасштабного вторгнення рф. Спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами ми зберігаємо фінансову стійкість нашої держави, а Уряд України продовжує повноцінно функціонувати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Слід зазначити, що МВФ один із перших відреагував на збройну агресію рф проти України, та вже на початку березня надав допомогу в розмірі 1 005,9 млн СПЗ в рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI).