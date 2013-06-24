Вчора, 21 березня, Україна отримала 1,5 млрд євро в рамках масштабної Програми макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Зазначене фінансування є другим траншем в рамках пільгової кредитної програми на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.

«Від початку 2023 року, загальний обсяг прямої бюджетної допомоги від ЄС сягає 4,5 млрд євро. Вдячний колегам із Європейського Союзу за послідовну та системну підтримку України. Макрофінансова допомога — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Наступні транші в рамках масштабної програми МФД Україна отримуватиме протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 11,7 млрд євро макрофінансової допомоги.