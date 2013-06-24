Україна продовжує отримувати телемедичне обладнання в рамках гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів для забезпечення безперервного доступу до медичної допомоги у найвіддаленіших куточках країни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цього разу за сприяння Посольства Королівства Іспанії в Україні для сфери охорони здоров'я нашої держави передано автівку для роботи медичних працівників та 20 медичних роботів «Homedoctor» від іспанської неурядової громадської організації «Help to Ukraine».

З використанням цих роботів україномовні лікарі Іспанії, а згодом і лікарі України, зможуть дистанційно обстежувати та консультувати українських пацієнтів у найбільш важкодоступних в умовах війни регіонах країни.

У зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу та засновником НГО «Help to Ukraine» Карлосом Фернандез взяли участь представники МОЗ та ДП «Електронне здоровʼя».

«Це без перебільшення інноваційна телемедична платформа, яка вже успішно зарекомендувала себе в умовах воєнного стану, коли багато українців не мають доступу до медичної допомоги. Натомість з використанням пристроїв “Homedoctor” пацієнт може швидко перевірити базові показники здоровʼя – виміряти температуру, тиск, сатурацію, зробити ЕКГ та інші дослідження, а лікар – оперативно отримати результати цих досліджень та надати рекомендації пацієнту. Щиро дякуємо нашим партнерам з “Help to Ukraine.ES”, команді Посольства Королівства Іспанії в Україні та іспанському народу за підтримку української системи охорони здоровʼя в складні для нашої країни часи. Ваша небайдужість та щире серце рятують життя», – зауважила заступник Міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.