До Державного бюджету України надійшов грант в обсязі 200 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW). Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначені грантові кошти надав Уряд Німеччини в рамках Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Кошти буде направлено на покриття витрат загального фонду державного бюджету з виплати допомоги на проживання ВПО.

Довідково

Програму підтримки стійкості ВПО в Україні, яка фінансується KfW, спрямовано на пом’якшення негативного впливу на умови життя ВПО під час війни російської федерації проти України. Метою Програми є посилення спроможності Уряду України надавати належну підтримку ВПО, офіційна кількість яких значно виросла від початку війни.