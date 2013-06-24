Сьогодні Україна отримала 300 млн євро фінансової допомоги Європейського Союзу, що є другою частиною першого траншу у рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС загальним обсягом 1,2 млрд євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

З урахуванням отриманих Україною 11 березня 2022 року 300 млн євро, у цілому перший транш в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС становить на сьогодні 600 млн євро.

Вказані кошти будуть спрямовані на підтримання фінансової стабільності в Україні.

ДОВІДКА

3 березня 2022 року Українською Стороною та Стороною ЄС було підписано Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду щодо отримання нашою державою пільгових позикових коштів макрофінансової допомоги ЄС у сумі 1,2 млрд євро.