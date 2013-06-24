Автомобілі були передані як гуманітарна допомога від ВООЗ за підтримки Європейського Союзу та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом до України прибули 33 автомобілі. З них 20 автівок типу A1, що призначені для транспортування некритичних пацієнтів. Та ще 13 реанімобілів типу С, обладнанні апаратами для штучної вентиляції легень, інфузійними насосами та іншим обладнанням для надання першої допомоги пацієнтам у найбільш складних станах.

«Я хочу подякувати нашим партнерам за їхнє надійне плече підтримки. Попри всі обставини ми працюємо разом, щоб забезпечити українців високоякісною, доступною та безоплатною медичною допомогою. Найближчим часом ці автівки швидкої допомоги будуть відправлені в регіони, де наразі в них є найбільша потреба, і допоможуть нашим героїчним медикам рятувати життя людей», — зазначив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час передачі автівок.

Більшість автівок будуть доставлені на схід України, до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які працюють у прифронтових областях.

За словами Міністра охорони здоров’я, з початку повномасштабної війни росія вже пошкодила 103 «швидкі», ще 250 автівок було знищено та щонайменше 125 — захоплено. Тому наразі кожен автомобіль швидкої медичної допомоги, переданий міжнародними партнерами, це значний внесок у порятунок життя та здоров’я українців.

«Одним із наших головних пріоритетів є підтримка української системи охорони здоров’я, яка зазнала надзвичайного тиску з початку війни. Ми співпрацюємо з такими партнерами, як ВООЗ, щоб забезпечити медиків засобами та обладнанням для доступу до людей, які терміново потребують медичної допомоги. Ці машини швидкої допомоги рятуватимуть життя по всій країні, у тому числі у важкодоступних районах», — зазначив Янез Ленарчіч, єврокомісар з питань кризового менеджменту.

«Мета цієї пожертви — продовжити посилювати швидкість та якість медичних послуг, що надаються національними службами екстреної медичної допомоги. Ці автівки допоможуть ще більше зміцнити спроможність системи охорони здоров’я України та дозволять активніше реагувати на виклики та надзвичайні ситуації», — пояснює Ярно Хабіхт, голова Бюро ВООЗ в Україні.

З початку повномасштабної війни ВООЗ разом з партнерами пожертвували 56 автомобілів швидкої медичної допомоги, які вже працюють в різних областях України.