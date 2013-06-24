Україна отримала кредит у рамках Проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Загальна сума становить 446,8 млн євро. У рамках цього фінансування гарантія Великобританії становить 424,6 млн євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

«В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні Уряду Великобританії та команді Світового банку за підтримку України у цей важкий період нашої історії», - повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.