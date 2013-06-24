До України надійшла ще одна частина грантових коштів у розмірі 495 млн євро. Кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Даний грант наданий Україні у рамках перших змін до Угоди про грант Цільового фонду донорів. Відповідно до цього до Державного бюджету надійшли кошти від США (близько 463 млн євро), Норвегії (близько 20,5 млн євро) та Австрії (близько 10 млн євро).

Ці кошти буде спрямовано на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

ДОВІДКА

Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.

Наразі готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 млн дол. США.