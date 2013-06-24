За рік із початку повномасштабного вторгнення за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням. Загальна вага допомоги сягнула понад 5 650 тонн. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Серед обладнання, яке отримала Україна, - понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів. Завдяки цій допомозі ми змогли відновити роботу великої кількісті об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали з ракет, дронів та артилерії. Це надзвичайно великий внесок в енергетичну стабільність України і, зрештою, нашої майбутньої перемоги», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Гуманітарну допомогу Україні вже надали 30 країн світу з різних континентів. Це Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і Сполучені Штати Америки.

Експерти Energy Community неодноразово відзначали високий рівень роботи енергетичного гуманітарного штабу Міненерго, який здійснює приймання та розподілення обладнання серед енергетичних компаній України, прозорість та ефективність його роботи.

«Використовуючи устаткування від наших партнерів, ми повернули світло і тепло мільйонам українців, пройшли цю надскладну зиму і вже готуємося до наступного опалювального сезону. Міжнародна коаліція робить внесок не тільки у нашу, але й світову енергетичну безпеку», - наголосив Герман Галущенко.