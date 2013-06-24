Вчора, 19 жовтня комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич передав дорожну карту вступу в систему Механізму цивільного захисту ЄС Міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському. Це докумет, в якому прописані конкретні кроки, які мають бути впроваджені в Україні, перед набуттям повноправного членства в системі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Єврокомісар зазначив, що тривалість процесу набуття повноправного членства у Механізмі ЦЗ, залежить від обох сторін і України, і Євросоюзу.

«Усі прописані кроки досить прості, я впевнений, що Україна зможе виконати їх швидко. А поки триває процес вступу, ЄС продовжить надавати усю потрібну допомогу. З нетерпінням чекаю того часу, коли не лише ЄС буде допомагати Україні, а й коли українські рятувальники будуть ділитися досвідом і допомагатимуть ЄС в боротьбі з надзвичайними ситуаціями. Я знаю і впевнений, що це буде дуже значне підсилення системи цивільного захисту країн Євросоюзу», – сказав Янез Ленарчич.

Очільник МВС подякував комісару за особливо результативну співпрацю та підтримку України у боротьбі з наслідками повномасштабного вторгнення рф.

«Уже вісім місяців ми працюємо в режимі 24/7. Зважаючи на такий графік, я впевнений, що ми зможемо швидко опрацювати вимоги, прописані у цьому документі», – запевнив Денис Монастирський.

У розмові з єврокомісаром Міністр окреслив нові виклики, з якими сьогодні стикається Україна. Серед них забезпечення належного реагуванням на надзвичайні ситуації на деокупованих територіях, вихід на держкордон на територіях, які звільняє Україна та відновлення енергетичної інфраструктури, яку знищує рф.

Денис Монастирський також назвав спроможності, якими Україна зможе поділитися з ЄС:

Використання авіації ДСНС для ліквідації пожеж та реагування на надзвичайні ситуації. Авіапарк українських рятувальників один з найкращих на європейському континенті. Раніше на рівні держави уже обговорювалось створення європейського хабу авіабезпеки в Європі.

Унікальний досвід розмінування. Досвід, який здобувають сьогодні наші піротехніки буде найбільшим у Європі.

Досвід розбору завалів із залученням цивільного населення. ДСНС зможемо допомагати будь-якій країні, яка звернеться в організації таких заходів. Звичайно, це стосується масштабних катаклізмів та руйнувань.

Зазначимо, що в рамках Механізму цивільного захисту, з початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала понад 70 тисяч тонн допомоги від країн ЄС від харчових продуктів, до обладнання для розмінування та спецтехніки.

Довідково

Механізм цивільного захисту Європейського Союзу — найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси та форми допомоги від 28 країн членів та 4 країн кандидатів в ЄС (всього 32 країни).