Європейська Комісія прийняла регламенти (ЄС) 2022/1309 та 2023/158 щодо скасування обмежень експорту садивного матеріалу яблуні, сливи та аличі з України до країн ЄС. Відтепер підприємцям для здійснення експорту потрібно виконувати фітосанітарні вимоги, визначені спеціальним додатком до відповідного регламенту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відновлення експорту садивного матеріалу до країн ЄС, на який було введено тимчасову заборону відповідно до Регламенту 2018/2019 з 14 грудня 2019 року, було можливе виключно після проведення EFSA аналізу фітосанітарного ризику щодо карантинних шкідливих організмів яблуні та сливи.

Аналіз фітосанітарного ризику здійснюється EFSA на підставі технічного досьє, що надається Україною для підтвердження готовності експортувати ці рослини. Впродовж останніх трьох років Держпродспоживслужбою спільно з членами профільної асоціації проводилась робота щодо формування технічних досьє стосовно аналізу фітосанітарного ризику.

Слід зазначити, що для здійснення експорту садивного матеріалу яблуні, сливи та аличі до країн ЄС суб’єктам господарської діяльності потрібно виконувати спеціальні фітосанітарні вимоги, визначені додатком VII до Регламенту 2019/2072, в тому числі встановлення місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від карантинних шкідливих організмів ЄС.