Цифрова частина України вистояла завдяки ІТ-армії, інформаційному спротиву та блокаді Росії. Про це під час промови на CYBERSEC Award 2022 в Катовіце заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Про це повідомляє Урядовий портал.

Організатори нагородили Україну та Михайла Федорова двома спеціальними відзнаками «за героїчний спротив російській агресії та захист цифрових кордонів демократичного світу».

«Ця нагорода насамперед для всієї кіберспільноти та волонтерів, які сьогодні разом із нами ведуть першу у світі кібервійну. Поки наші сміливі воїни доводили, що так звана "друга армія світу" — це звичайні мародери та вбивці, наша IT-спільнота спростувала міф про росію як найсильнішу кібердержаву», — зазначив Михайло Федоров.

За словами Віце-прем’єр-міністра, світ спостерігає за абсолютно новим рівнем кіберзагроз, який вже зараз можна назвати першою світовою кібервійною.

«Те, що зараз спостерігає світ, не має аналогів у минулому. Це абсолютно новий досвід не тільки для нас, але й для інших країн. Навіть сьогодні, незважаючи на повномасштабну війну, ракетні обстріли та неймовірні руйнування: ми залишаємося технологічною державою. Бо технології важливі не тільки для мене та нашого міністерства», — підкреслив Михайло Федоров.