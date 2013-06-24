У Нью-Йорку 22—24 березня відбулася глобальна конференція з проблем води — перший такий захід ООН за останні пів сотні років, покликаний спонукати країни працювати спільно над розв’язанням проблем водоспоживання та кліматичної кризи.

У конференції взяла участь українська делегація на чолі з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем, який скористався оонівським майданчиком, щоб розповісти про шкоду, якої завдає світові російська війна.