Сьогодні до Державного бюджету України надійшли грантові кошти від Уряду Албанії у розмірі 1 млн євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністерство фінансів України у співпраці з Посольством України в Албанії забезпечило надходження фінансової допомоги на рахунки Державної казначейської служби України.

«Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні Уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення рф. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України», - повідомив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України.