Вчора до Державного бюджету України надійшов грантвід США на 1,3 млрд дол. США. По це повідомляє Урядовий портал.

Дані кошти були надані з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку у рамках додаткового фінансування Проекту «Підтримки державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні») між Україною та Міжнародним банком реконструкції і розвитку(МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку(МАР).

«Підтримка наших партнерів пришвидшує перемогу України. Окрема подяка командам Уряду, Мінфіну, Посольства України в США та Світового банку за злагоджену роботу і можливість отримати ці кошти у максимально швидкі строки», - наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він зауважив, що наступний грант від США може надійти вже у липні.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.