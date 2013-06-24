На чемпіонаті світу зі стендової стрільбі в Осієку (Хорватія) визначилися чергові володарі путівок на Олімпійські ігри-2024 у Парижі (Франція).

Як повідомляє «Суспільне Спорт», одна з олімпійських перепусток дісталася українці Ірині Маловічко, передає Укрінформ.

28-річна одеситка за підсумками відбору увійшла до вісімки найкращих учасниць турніру. Це дозволило їй змагатися за олімпійську ліцензію та за потрапляння до топ-четвірки учасниць, між якими розігрувалися медалі світової першості.

У передфінальному раунді Маловічко закрила 25 мішеней, показавши п'ятий результат. До медального фіналу ЧС-2022 кваліфікувалися італійка Діана Бакозі (28 балів), словачка Ванеса Хокова, британка Ембер Гілл та американка Саманта Сімонтон (у всіх - по 27).

Та з огляду на те, що Гілл підходила до змагань в Осієку вже з олімпійською путівкою, її результат не враховували в подальшому розіграшу ліцензій. Це дозволило Маловічко отримати ліцензію для України.