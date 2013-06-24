У рамках гуманітарної допомоги Швеція надіслала 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи. Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери. Про це повідомляє Урядовий портал.

У розкладеному вигляді ці понтонні переправи мають довжину 8 метрів і можуть бути використані для відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях.

Зокрема, завдяки ним вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги в деокуповані громади та налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах.

Нагадаємо, з початку російсько-української війни тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частина конструкцій вже встановлена і функціонує на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.

Загалом з 24 лютого облаштовано 80 тимчасових переправ, ще 3 переправи наразі знаходяться на етапі облаштування.