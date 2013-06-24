Із серпня 2022 року до сьогодні із Франції до України надійшло 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни. Серед обладнання - генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наприклад, у березні цього року було передано 1389 конвекторів та 11 генераторів від французької громадської організації «Електрики без кордонів».

«Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України. Отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи», - наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко.