Шість пожежно-рятувальних автомобілів та сім авто медичної допомоги отримало сьогодні Міністерство внутрішніх справ від Уряду Французької Республіки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Передача техніки відбулася у 25-й пожежній частини Києва за участю Міністра закордонних та європейських справ Франції Кетрін Колонни, Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні пан Етьєна де Понсена, Голови ДСНС Сергій Крука.

Автомобілі першої допомоги, пожежні автоцистерни, спеціальна аварійна техніка будуть спрямовані на виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж, рятування та евакуації людей, а також забезпечення виконання інших робіт.

За словами Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на сьогодні ми маємо близько тисячі одиниць втраченої техніки та понад 1 тис. 200 зруйнованих будівель ДСНС, Національної поліції, Національної гвардії та інших підрозділів МВС. Франція солідарна сьогодні з Україною. Це вже третій транш техніки, що передається. В цих гуманітарних місіях Франція беззаперечно має і несе лідерство по допомозі Україні.

«Кожен відправлений нами конвой – це вияв солідарності та дружби між французьким та українськими народами. 1 тис. 300 територіальних громад організували роботу із збору та доставки гуманітарної допомоги. Ми й надалі плануємо допомагати вашій країні у цей нелегкий час», - сказала Кетрін Колонн.