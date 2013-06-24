19 грудня Україна отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (екв. 367 млн доларів США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою. Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (екв. 1,432 млрд доларів США). Про це повідомляє Урядовий портал.

Це кошти п’ятирічних «Облігацій суверенітету України», які Уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Уряд Канади вкотре демонструє лідерство у підтримці України. Щойно отримали 500 млн канадських доларів, які надійшли після випуску “Облігацій суверенітету України”. Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України. Вдячний за підтримку, яка наближає нашу перемогу над агресором», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, що 15 червня 2022 року Україна отримала 1 млрдканадських доларів (екв. 779 млн доларів США), а 18 серпня 2022 року до державного бюджету надійшло 450 млнканадських доларів (екв. 349 млн дол. США) кредиту на пільгових умовах зі строком погашення до 10 років і відсотковою ставкою 1,69% річних.