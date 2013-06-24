Вчора, 3 червня, до Державного бюджету України було перераховано черговий кредит від Кредитної установи для відбудови (KfW) в обсязі 150 млн євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Дані кредитні кошти були надані, як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Залучені кошти будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я.

ДОВІДКА

Угода про надання Україні кредиту була підписана Міністром фінансів України Сергієм Марченко та Директором KfW по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олафом Цимельком 24 травня 2022 року.

Відповідно до умов Угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту - 5 років).