У рамках співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми Україна отримала від Литовської Республіки потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств. Про це повідомляє Урядовий портал.

Необхідність трансформатора такої потужності Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з литовським колегою - Міністром енергетики Дайнюсом Крейвісом, який оперативно відреагував на запит, після чого Литва передала Україні потрібне обладнання.

«Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС.