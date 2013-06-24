300-й день великої війни. За цей час ми пережили багато страждань і здолали багато викликів. Ми вистояли. Вистоїмо ще стільки, скільки буде потрібно. Усі віримо, що 2023й стане роком нашої перемоги. Для цього маємо продовжувати працювати як єдине ціле. Допомагати та підтримувати — те, що зараз маємо робити одне для одного і для наших Збройних сил. На цьому у промові під час чергового засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.