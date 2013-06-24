Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) черговий кредитний транш на 79,5 млн євро. Кошти були надані Нідерландами у рамках Угоди про позику «Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення». Про це повідомляє Урядовий портал.

Дані кошти дозволять зміцнити фінансову систему України, а також забезпечать подальше належне фінансування соціально-гуманітарних напрямків.

У рамках Угоди позика від МБРР надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.