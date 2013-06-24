З липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це майже 334 тонни обладнання. Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, в рамках кампанії Німецько-Українського Енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

«Я вдячний Німеччині за те, що в такі складні часи вона поруч з Україною та українцями. Це обладнання у поєднанні з героїзмом наших енергетиків допомагають повертати у домівки українців світло і тепло», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.