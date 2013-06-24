До Державного бюджету України надійшло 500 млн дол. США додаткового фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах як гарантія від Великобританії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначену позику надано у рамках Угоди про надання Україні Третього Додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Строк погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

Ці кошти буде спрямовано на відшкодування витрат, понесених Державним бюджетом України на оплату роботи працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО.