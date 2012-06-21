Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Туреччина поставила Україні безпілотники Bayraktar TB2 з просунутими функціями. Такі апарати використовувалися під час конфлікту в Нагірному Карабасі.

Перший комплекс Bayraktar TB2 Військово-морські сили (ВМС) України отримали в липні. Він може «забезпечити безперервний моніторинг акваторії Чорного та Азовського морів протягом не просто доби, а в режимі 24/7».

Комплекс оснащено станцією управління, яка може бути виконана не тільки в мобільному варіанті, але і в стаціонарному. Її можна навіть ставити на корабель. Крім того, дальність управління українського Bayraktar TB2 становить 300 кілометрів. Уточнюється, що все це дозволяє комплексу тримати під наглядом всю необхідну акваторію.

Раніше Україна використовувала для моніторингу вертольоти і літаки морської авіації. Літак міг діяти в районі тільки одну-дві години.