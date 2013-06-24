Новина із Брюсселя про рішення саміту по-справжньому зворушила не лише простих українців, а й сотні громадських активістів, політиків, дипломатів і журналістів, які протя­гом усіх цих років самовіддано працювали і далі працюють, щоб одного дня прапор України замайорів біля європейських інституцій. Хоч ще до початку війни ця перспектива багатьом здавалася дуже далекою. Адже ще недавно навіть намагання української сторони внести в підсумкові документи попередніх самітів ЄС бодай натяк про те, що Євросоюз визнає прагнення України стати у майбутньому повноправним членом блоку, викликала опір і неприйняття у Брюсселі.