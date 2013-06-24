Україна отримала додаткових 65 млрд японських єн (приблизно 500 млн дол. США) пільгового кредиту в межах кредитної угоди, яку підписалиМіністр фінансів України Сергій Марченко та Президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Др. Акіхіко Танака.  Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти спрямовані до держбюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків, охорону здоров’я тощо.

Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних.

Нагадаємо, що 7 червня між Урядом України та Урядом Японії підписано додаткову Угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення. Угодою сума кредиту збільшено на 65 млрд японських єн, у результаті чого сума кредиту становить 78 млрд японських єн (приблизно 600 млн дол. США).

24 травня Україна отрималаза зазначеною Угодою 13,0 млрд японських єн (приблизно 100 млн дол. США).