Україна отримала додаткових 65 млрд японських єн (приблизно 500 млн дол. США) пільгового кредиту в межах кредитної угоди, яку підписалиМіністр фінансів України Сергій Марченко та Президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Др. Акіхіко Танака.
Кошти спрямовані до держбюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків, охорону здоров’я тощо.
Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних.
Нагадаємо, що 7 червня між Урядом України та Урядом Японії підписано додаткову Угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення. Угодою сума кредиту збільшено на 65 млрд японських єн, у результаті чого сума кредиту становить 78 млрд японських єн (приблизно 600 млн дол. США).
24 травня Україна отрималаза зазначеною Угодою 13,0 млрд японських єн (приблизно 100 млн дол. США).