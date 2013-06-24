Єврокомісія дала високу оцінку результатам наближення України до митного союзу. Про це йдеться у Висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна досягла значного прогресу щодо виконання євроінтеграційних зобов’язань у сфері митної справи, про що свідчить висока оцінка Єврокомісії. Це результат консолідованої багаторівневої роботи Міністерства фінансів України, Держмитслужби у співпраці з міжнародними партнерами з приведення українського митного законодавства у відповідність до законодавства ЄС, приєднання до спільної транзитної системи та NCTS. Наступні наші завдання – це повне виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері, підготовка нового Митного кодексу України, що повністю відповідатиме Митному кодексу ЄС, впровадження ІТ рішень на основі MASP-C, удосконалення адміністрування митних платежів, підвищення ефективності протидії митним правопорушенням, криміналізація контрабанди товарів, вибудова сучасної митної системи, яка спроможна реагувати на виклики сьогодення», – зазначив заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Європейська комісія надала високу оцінку готовності України щодо виконання розділу 29: Митний союз – 4-й рівень підготовки з 5-ти (до п’ятого рівня наразі увійшов єдиний захід з надання цифрових сервісів для населення).

«Активізація євроінтеграційної роботи дозволила впровадити «митний безвіз», оновити законодавче регулювання, схвалити важливі рішення Уряду для подальшої синхронізації роботи української та європейської митниці. Впровадження митних норм і практик, які відповідають стандартам ЄС, є стратегічним напрямом роботи української митниці, що забезпечить можливість виконувати обов'язки членства в ЄС», – повідомив заступник Голови Державної митної служби України Владислав Суворов.

У контексті євроінтеграційних процесів у Висновку Єврокомісії відзначено такі основні досягнення України в митній сфері:

стала членом Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами 1 жовтня 2022 року;

підключена до загальної митної інформаційної системи ЄС (CCN) та використовує Нову Комп'ютеризовану Транзитну Систему (NCTS);

виконала близько 80 % своїх митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, в тому числі в ключових сферах транзиту, системи спрощень, гарантування та прав інтелектуальної власності;

діє національна програма АЕО;

Україна є договірною стороною Конвенції Пан-Євро-Мед про правила походження товарів;

законодавство про контроль за культурними цінностями приведено у відповідність до правил ЄС.

Подальші кроки, які необхідно здійснити Україні відповідно до Висновку Єврокомісії:

доопрацювання ІТ-системи для надання авторизацій;

підвищення рівня використання програми АЕО для успішної оцінки та взаємного визнання з програмою АЕО ЄС;

остаточне узгодження митного законодавства України із законодавством ЄС (необхідно привести близько 20 % правової бази в митній сфері у відповідність до правил ЄС та узгодити Митний кодекс України з Митним кодексом ЄС);

розвиток та вдосконалення митних ІТ-систем – пріоритет на найближчі роки;

удосконалення поточних процедур та методів роботи у деяких операційних сферах для покращення імплементації та дотримання митного законодавства, адаптованого до вимог ЄС;

роз'яснення та усунення відмінностей за напрямом захисту прав інтелектуальної власності.

Здобутки у напрямі європейської інтеграції є результатом спільної роботи Мінфіну і Держмитслужби за сприяння Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM), Команд підтримки реформ при Міністерстві фінансів України та Держмитслужбі.