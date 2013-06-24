19 травня до України надійшла ще одна частина грантових коштів у розмірі 504 млн євро. Кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України. Про це повідомляє Урядовий портал.

У рамках даного траншу до Державного бюджету надійшли грантові кошти від США (500 млн дол. США) та Великобританії (24 млн фунтів стерлінгів).

Ці кошти буде спрямовано на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

ДОВІДКА «УК»

Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.