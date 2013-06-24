Україна отримає 500 електрогенераторів від 17 країн Європейського Союзу для підтримки доступу до електрики та опалення, повідомляє Управління ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

«Для підтримки доступу до електрики та опалення 17 країн ЄС направили в Україну 500 електрогенераторів через Механізм цивільного захисту ЄС», - йдетьсяу повідомленні у мікроблозі Твіттер, передає Інтерфакс-Україна.

Серед країн, які надали допомогу Україні, такі як Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та Франція.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Україна отримала від донорів вже 700 генераторів і ще 900 буде доставлено найближчим часом.