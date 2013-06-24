Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина від імені України підписала додаткову Угоду з ЄС про фінансування заходу «Програма підтримки енергоефективності України – EE4U», спрямовану на збільшення фінансування Фонду енергоефективності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це передбачає продовження програми на три роки, до 2028 року, та збільшення суми співфінансування з боку Німеччини на 10 млн євро. Ця Угода також має на меті удосконалення співробітництва між донорами, Цільовим фондом багатьох донорів, Міжнародною фінансовою корпорацією та Фондом енергоефективності.

«Енергонезалежність, енергетична стійкість через впровадження енергоефективних заходів є важливим елементом нашого розвитку та національної стійкості. Продовжуємо разом з партнерами впроваджувати найкращі практики Євросоюзу щодо розумного споживання та збереження енергії», – прокоментувала Ольга Стефанішина.

ДОВІДКА

Фонд енергоефективності є частиною зусиль Уряду щодо підвищення енергоефективності, зменшення залежності від імпорту енергоресурсів та зменшення викидів СO2. Фонд є фінансовим механізмом підтримки інвестицій в енергоефективність у житловому секторі України.