24 червня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду між Урядами України та Німеччини про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування. Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці кошти будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

«Пане Лінднере, дякую Вам особисто, вашій команді та всім, хто був залучений до процесу, завдяки чиїм зусиллям ми дуже швидко структурували цю угоду. Ми сподіваємось отримати кошти вже найближчим часом. Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час. Ми високо цінуємо допомогу від Уряду Федеративної Республіки Німеччина», - зазначив під час підписання Угоди Сергій Марченко.

ДОВІДКА

З початку повномасштабної збройної агресії рф, Україна отримала від Уряду Федеративної Республіки Німеччина довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро для фінансування державного бюджету.