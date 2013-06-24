28 березня 2022 р. Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав договір з Французьким агентством розвитку про отримання кредиту в обсязі 300 млн євро на пільгових умовах. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення. Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з рф», – зазначив Сергій Марченко.

Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04 % річних на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).

Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.