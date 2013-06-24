Європейський парламент проголосував за виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки шляхом започаткування нової екстреної програми макрофінансової допомоги у сумі 1,2 млрд євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішення про надання фінансової допомоги ухвалено у безпрецедентно короткі строки. Далі макрофінансову допомогу має схвалити Рада Європейського Союзу.

Відзначимо, що вчора Міністр фінансів Сергій Марченко провів зустріч з послами країн G7 та ЄС, на якій особисто подякував друзям України за рішення надати макрофінансову допомогу ЄС.

«Я надзвичайно вдячний Вам за ту рішучу підтримку, яку ми наразі отримуємо. Це важливо для нас! Безпрецедентно швидке рішення про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС є не лише внеском у макрофінансову стабільність держави, а й потужним сигналом міжнародним ринкам», - зазначив під час зустрічі Сергій Марченко.

Нагадаємо, що 24 січня 2022 року Європейська Комісія оголосила про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у сумі 1,2 млрд євро. Перший транш такої допомоги складатиме 600 млн євро і є безумовним. Другий транш Україна отримає після виконання узгоджених сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на підтримання фінансової стабільності в Україні.